Il tecnico rossonero recupera anche Moreira, ma il belga partirà dalla panchina. Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra
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Due su tre. Il Milan recupera Gila, Rabiot e Moreira ma il tecnico rossonero Ruben Amorim è pronto a mandare in campo dal primo minuto solamente i primi due, come riferisce il Corriere dello Sport.
“Dentro Gila al posto dell'infortunato Tomori (ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra; è previsto un nuovo controllo tra due settimane), e Rabiot a centrocampo al fianco di Musah e di Modric. Per il belga, dunque, ci sarà spazio a gara in corso”.
Milan, le scelte di Amorim“Davanti, infatti, il tridente sarà composto da Pulisic a sinistra, Hutchinson a destra e da Gonçalo Ramos centravanti. Completeranno la difesa De Winter e Pavlovic centrali con uno tra Estupiñan (favorito) e Bartesaghi da terzino sinistro. Indisponibili, oltre a Tomori, Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek Chukwueze e Pietro Terracciano”.
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