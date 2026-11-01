Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il Milan vince meritatamente il derby di Milano, battendo 3-1 l'Inter al termine di un match giocato con il giusto atteggiamento. Pochi gli episodi arbitrali da sottolineare, anche se la direzione di gara di Guida non convince del tutto. Questa la moviola del Corriere dello Sport: "L'episodio che fa discutere riguarda il fallo fischiato dal limite per un contatto tra Barella e Musah, situazione pericolosa che genera il 3-1 di Moreira. Il centrocampista rossonero è davanti al pallone dopo che il capitano nerazzurro ha perso il controllo, ma l'entità e la dinamica sono simili al contatto Thuram-De Winter. Manca coerenza scelte, resta il grande dubbio.

Getty Images

Al 29'st Guida assegna un calcio di rigore all'Inter per un fallo di mano di Gila, ma il difensore del Milan prende il pallone nettamente col petto. Si salva (parzialmente) grazie all'OFR. Al 40' del primo tempo, invece, Thuram rimane a terra in area rossonera dopo un colpo ricevuto da De Winter, l'attaccante è davanti, il difensore rischia parecchio. È un'interpretazione da campo che potrebbe anche essere corretta (basandosi sulla "soglia alta" decisa ad inizio stagione e ribadita dallo stesso Orsato), ma il metro subito dopo cambia. Se si opta per non fischiare fallo su Thuram, ci si aspetta che su Musah ci sia la medesima interpretazione. Discorso identico in caso di decisione contraria".