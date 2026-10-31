È il giorno del derby di Milano. A San Siro va in scena questa sera la sfida tra il Milan di Ruben Amorim e l’Inter di Cristian Chivu. Il Corriere dello Sport rivela le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro, con alcuni dubbi ancora da scogliere a poche ore dal fischio d’inizio.

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Inter, il portiere e il tandem d’attacco

“Martinez riprende il suo posto in porta. Ed Esposito, smaltite le ultime scorie della febbre, affiancherà Thuram in attacco” rivela il quotidiano.

Milan-Inter, chi gioca tra Dimarco e Carlos Augusto

“Restano però ancora un paio di dubbi da sciogliere, tra centrocampo, fascia sinistra e difesa. Il ballottaggio è soprattutto tra Dimarco e Carlos Augusto. Il primo non è in condizioni brillantissime. Il secondo va più forte, ma è reduce da qualche problema di stomaco. Ora tutto è rientrato. Occorre, però, tenere conto delle sostituzioni da operare in partita. Il brasiliano, oltre che da esterno, può essere impiegato da braccetto. Insomma, da jolly, potrebbe essere più utile da subentrato. E’ soprattutto il pacchetto arretrato ad essere a corto di uomini”.

Inter, Mkhitaryan favorito

“Mkhitaryan, favorito, si gioca la terza maglia in mediana con Zielinski. Anche perché quest’ultimo, in ogni caso, chiuderà il derby in regia, al posto di Calhanoglu, che, quando è stato titolare, non è mai arrivato al 90’”.