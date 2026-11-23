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Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport analizza così i principali episodi da moviola di Atalanta-Inter, giudicando l'arbitro Fabio Maresca con un 7 in pagella: "Gara in controllo per Maresca, davvero bravo ieri. Lucido sul rigore dato all’Inter, corretto secondo noi così come corretto è il giallo a Zappacosta per due motivi. Primo tempo senza grossi casi, ripresa più complessa che l’arbitro di Napoli ha governato con lucidità, limitando anche il numero dei cartellini (appena tre, un record).

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Ne mancano un paio (Barella e Zalewski), ma la linea impostata ha pagato. Regolari le reti di Pio Esposito, sull’ultima lo tengono in gioco Kolasinac e Zappacosta. Thuram arriva sul fondo, crossa verso il centro, Zappacosta tocca con il tacco e cadendo, tocca due volte il pallone con il braccio sinistro. Il primo si può considerare braccio in appoggio, dunque non punibile.

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Il secondo, invece, è un tocco teso ad allontanare il pallone dalla linea, dunque punibile ma, a quel punto, non tende più ad «evitare la segnatura di una rete». Non solo, ma adesso non si espelle più: anche se evita la segnatura si punisce solo se fai un gesto non genuino, volontario e antisportivo. Molto bravo Maresca anche sul rigore assegnato all’Atalanta: vero che sul colpo di testa di De Ketelaere, Bastoni è girato ma ha le braccia (a noi interessa soprattutto la sinistra) oltre la linea delle spalle, in posizione considerata sempre punibile".