L'episodio chiave è il mani di Zappacosta: per la Gazzetta il rigore è evidente, ma resta il dubbio sul rosso. Analizzato anche il mani di Bastoni
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All’indomani del pari pirotecnico per 4-4 alla New Balance Arena tra Atalanta e Inter, La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi attraverso il classico appuntamento con la moviola.
Atalanta-Inter la moviola della Gazzetta“Al 29’, Barella rischia il giallo su Ederson: Maresca sorvola.
Al 35’, l’1-2 di Elmas ha sviluppo regolare: Zalewski parte in offside ma ne rientra e viene tenuto in gioco - nel momento in cui entra in possesso - da Carlos Augusto.
“Al 42’ Zalewski entra diretto sulla schiena di Sucic: manca il giallo. Al 25’, giallo a Scalvini. «Non l’ho toccato» dice l’atalantino: il dubbio che ci sia uno sfioramento esiste”.
Zappacosta, dubbio rosso“Al 30’ st, rigore netto: Zappacosta, a terra, fa un secondo movimento col braccio sinistro che sembra deliberato (quindi da rosso) e non ha certo la percezione dello slancio del pallone (se diretto in porta o no). Nel dubbio, col gomito, pare fare quel gesto extra per allontanare la sfera dalla linea, che pare deliberato: Maresca lascia il giallo ma resta il dubbio “rosso””.
Il rigore del 4-4“Bastoni ha la zona d’impatto ben oltre la spalla nonostante il movimento sia figlio della dinamica”: conclude la Gazzetta dello Sport.
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