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Domani l'Inter sfiderà il Como di Fabregas dopo la goleada in Champions contro il Lens. A guidare il Como ci sarà il talento Nico Paz, finito in estate nel mirino della squadra di Chivu.

"Ci sono sere che profumano di sentenza e stadi che non ammettono repliche. Quando domani Nico Paz calpesterà l’erba di San Siro per il big match tra Inter e Como, le tribune del Meazza si accenderanno per l’ennesimo esame di maturità, nell’aula magna del calcio italiano. Per il trequartista 22enne non si tratta di un debutto emozionale, ma del ritorno alla Scala del calcio da leader assoluto, nel pieno di una svolta epocale per la sua carriera: l’Argentina, che raggiungerà nella pausa, lo ha infatti formalmente indicato come l’erede designato per raccogliere la maglia numero 10, rimasta orfana dopo il ritiro dalla Seleccion di Messi, e il ruolo del grande Leo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Sul prato di San Siro l’Inter si troverà di fronte un calciatore che sta attraversando il momento migliore della giovane carriera. Il rendimento espresso finora sotto la guida tecnica di Fabregas parla chiaro: 6 gol e 8 assist in 13 presenze tra Serie A e Champions. L’ultimo acuto mercoledì notte nell’incredibile 9-1 al Lens, in cui Paz ha guidato la manovra offensiva firmando una rete e due passaggi vincenti. Un double che per Nico è diventato la norma. Nelle ultime cinque partite giocate, in ben 4 ha fatto gol e assist. Fabregas punta su di lui per sfatare il tabù: mai vittorioso in sei sfide contro l’Inter; mentre il Como, dopo il primo successo nel 1950 a San Siro, ha perso tutti i 14 incontri seguenti, e in ben otto di questi non è riuscito a segnare. A colpire gli addetti ai lavori è la straordinaria pulizia tecnica nella protezione del pallone del talento nato a Tenerife, e la visione di gioco palla al piede, qualità che lo rendono il fulcro creativo assoluto della formazione lariana e un pericolo costante per le linee difensive avversarie".

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"La partita di domani rappresenta la perfetta chiusura del cerchio. San Siro, da sempre la Scala del calcio e teatro delle grandi notti di tanti assi argentini del presente e del passato, è il palcoscenico ideale per testare la crescita di un profilo simile. L’Inter cercherà punti fondamentali per evitare il sorpasso e difendere lo scudetto, ma l’attenzione del pubblico del Meazza sarà inevitabilmente catturata dal ragazzo con la faccia pulita e il sinistro fatato. Per il popolo nerazzurro ci sarà anche un pizzico di inevitabile malinconia. Durante la scorsa estate, infatti, il nome di Nico Paz era rimbalzato a lungo nei desideri della tifoseria, che sognava di vederlo inserito nella nuova mediana di Chivu per portare freschezza, estro e imprevedibilità ai campioni d’Italia. Quella suggestione è rimasta tale, e domani il trequartista si presenterà a Milano da avversario temutissimo. La parola adesso passerà unicamente al campo, dove Nico cercherà l’ennesima consacrazione italiana nello stadio più prestigioso, per dimostrare al mondo che l’Argentina ha davvero trovato il proprietario del suo nuovo, leggendario numero dieci."