CorSera – Il nuovo Milan si mangia l’Inter: notte dei rimpianti per Inzaghi

Quella dell’ottava Supercoppa rossonera è una notte da perdere il fiato. Uno spot senza interruzioni per il nostro calcio, terra dell’incertezza e dei colpi di scena: l’Inter fallisce lo storico poker consecutivo e ora dovrà evitare il contraccolpo, non solo per la sconfitta in sé, ma per come matura dopo i due gol a cavallo dell’intervallo, di Lautaro e Taremi, che manderebbero al tappeto chiunque ma non per questo Milan, che legittima la vittoria non solo con la rimonta nata da una punizione di Theo e da una girata di Pulisic, ma anche con un primo tempo nel quale dà un’immagine migliore: rispetto all’Inter ma soprattutto rispetto alla versione fonsechiana.

Il nuovo Milan parte corto, compatto, attento alle fasce e capace di portare la sabbia negli ingranaggi interisti. Calhanoglu non sta bene e dopo mezzora sventola bandiera bianca. Inzaghi è nervoso, fiuta il pericolo: Reijnders però spreca l’occasione migliore davanti a Sommer. I rossoneri non si fermano, con Fofana davanti alla difesa si sentono al sicuro e riescono ad avvicinarsi all’area.

L’Inter, a parte una palla gol sciupata da Taremi, fatica a costruire e accetta di soffrire, con lucidità: Bastoni chiude alla grande su Jimenez e l’oasi dell’intervallo sembra a un passo. Prima però il miraggio diventa realtà: Dimarco innesca Mkhitaryan che da destra serve al centro Taremi, svelto a servire sul lato sinistro Lautaro, che rientra e con una finta mette a sedere Thiaw e Theo, colpendo Maignan con un tiro mancino sul suo palo.

L’Inter è poco convincente ma riparte da un vantaggio che psicologicamente vale doppio. E in apertura di ripresa, il colpo da biliardo di Taremi che vola verso la porta grazie al lancio di De Vrij, può sembrare il colpo di grazia per il Milan. Ma Conceicao ha i geni di Mourinho e Simeone, sa come si fa a restare attaccati alla partita: l’ingresso di Leao rigenera il Milan e il gol che cambia tutto arriva su punizione guadagnata proprio da Rafa: l’Inter protesta perché l’azione parte da Morata che ruba palla ad Asllani con un contatto dubbio. L’esecuzione di Hernandez, resa velenosa da un velo di Lautaro, sorprende Sommer in modo netto e insinua nell’Inter ulteriori dubbi.

A questo punto la partita entra in una dimensione onirica, con colpi di scena continui: Bastoni si immola e salva su Reijnders a porta vuota, Sommer salva su Morata, Taremi non concede il bis, Augusto di testa colpisce il palo.

Il Milan è sbilanciato, ma Leao è debordante e pesca Theo, che da sinistra crossa nel cuore dell’area: Augusto e Bastoni sono in ritardo e la girata di Pulisic è quella del 2-2. Apparecchiare i rigori è inutile, perché prima l’Inter va vicina al 3-2, ma Dumfries si fa murare da Maignan. E poi c’è ancora tempo per il Milan, per la sua fame e per la sua sfacciataggine. Sulla destra ancora Pulisic affonda il colpo una gran giocata per Leao che anticipa Bisseck e allunga per Abraham, che da due passi non sbaglia.

È la notte dei rimpianti dell’Inter e della nascita di un nuovo Milan. Dall’Arabia con furore”, si legge.