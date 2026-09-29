I club lavorano con Foster + Partners e MANICA Architecture. Il Meazza resterà in uso fino al completamento del nuovo impianto, poi scatterà la demolizione
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Inter e Milan continuano a lavorare sul fronte stadio. Nella giornata di ieri, il sindaco Beppe Sala è tornato sull’argomento con un messaggio indirizzato ai due club.
Ma, come riferisce il Corriere dello Sport, è arrivato il momento di accelerare ulteriormente, per rispettare la tabella di marcia indicata.
Nuovo San Siro, il prossimo passo
“Il prossimo passo in agenda è proprio l'ufficialità del progetto a cui stanno lavorando da mesi ormai gli studi internazionali Foster + Partners, guidato da Lord Norman Foster, e MANICA Architecture, fondato da David Manica, a cui i club hanno dato mandato. La capienza dovrebbe attestarsi intorno ai 71.500 posti”.
Demolizione Meazza
Il Meazza continuerà a ospitare le gare casalinghe di nerazzurri e rossoneri fino a quando il nuovo impianto non vedrà la luce. A quel punto sarà poi demolito.
“Non proprio un dettaglio, considerando l'impegno economico da oltre 115 milioni di euro stimati per lo smantellamento degli impianti e delle dotazioni esistenti e lo smaltimento di macerie e rifiuti” conclude il quotidiano.
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