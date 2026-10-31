Derby sul rettangolo verde di gioco, ma non solo. Alla vigilia di Milan-Inter, il Corriere dello Sport analizza la sfida anche dal punto di vista economico.

“Dal derby all-China del sabato di Pasqua 2017 è passata molta acqua sotto i ponti del Naviglio. I due club hanno vissuto traversie che sembravano impensabili ai tempi delle milanesissime e opulente proprietà Berlusconi e Moratti. Oggi il derby di Milano è americano e gli azionisti sono investitori finanziari: l’Inter ha un management saldamente radicato in Italia, mentre RedBird ha dato al Milan un’impronta internazionale e un coinvolgimento quasi quotidiano della proprietà nelle scelte sportive”.

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L’Inter e Oaktree

“Oaktree si è ritrovata l’Inter in mano quasi per caso, e pare controvoglia, dopo il default di Zhang, ma ha capito presto di aver fatto un affare: i quasi 400 milioni del vecchio credito si sono moltiplicati, anche grazie a un management abilissimo. L’Inter ha chiuso in utile gli ultimi due bilanci, una notizia importante dopo anni difficili: ricavi oltre il mezzo miliardo e debiti in netto calo”.