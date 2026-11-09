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Tra le pagine dell'edizione odierna del Messaggero Veneto, Giancalo Padovan, giornalista, ha continuato la sua feroce critica nei confronti di Cristian Chivu anche dopo la netta vittoria di ieri contro il Como: "Sono sicuro che la critica più ottusa attaccherà Cesc Fabregas perché il suo Como ha perso a San Siro, contro l’Inter, tirando due volte in porta e rivelando una fiacchezza inusitata.

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Per me il Como ha cominciato a perdere già mercoledì, a Lens, quando si è divertito al tiro al bersaglio contro i malcapitati avversari francesi. Una squadra avvertita e avveduta, sul 5-0 (o forse anche prima), gioca in folle e risparmia energie. Quella di Fabregas, invece, che è fatta da gente poco avvezza all’arte del frenare, è andata avanti a testa bassa. E ieri, a San Siro, non ne aveva più. A maggior ragione contro un’Inter che è tornata al 3-5-2 di Inzaghiana memoria e, come a Rotterdam, si è votata al contropiede di fronte ad un avversario che pressava altissimo e per questo, dietro la difesa, lasciava quasi metà campo, se l’intercetto non riusciva.

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Chivu continua a non avere un’idea di gioco, vive sul predecessore e si limita a gestire la rosa più forte d’Italia. Si dirà che, finora, ha battuto sempre Fabregas. È vero, ma anche Gasperini ha perso dieci volte su dieci dall’Inzaghi interista, però ha vinto un’Europa League con l’Atalanta e ora è lassù con la Roma: meno due dalla Lazio, meno uno dall’Inter (con la quale ha pareggiato)".