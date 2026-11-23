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Tra le pagine dell'edizione odierna del Messaggero Veneto, Giancarlo Padovan, giornalista, ha criticato l'Inter e Cristian Chivu dopo il pareggio per 4-4 di ieri contro l'Atalanta: "Penalizzata da Chivu, che sbaglia quasi tutte le sostituzioni sia anticipando i tempi, sia scegliendo male (perché Jones per Barella? Perché Akanji per Dimarco, quando mancava più di mezz’ora alla fine?), l’Inter pareggia a Bergamo una partita vinta almeno tre volte.

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Il doppio vantaggio (2-0, 3-1, 4-2), anziché rassicurare e suggerire una gestione oculata, produce una serie di sbandamenti difensivi che non possono appartenere né alla squadra designata da tutti a vincere lo scudetto, né a quella dotata dell’organico migliore. Perciò, se è vero che l’Inter ha mostrato un’implacabilità offensiva quasi irridente, è altrettanto vero che dietro è stata friabile e disattenta. Al di là dei due punti buttati, è proprio la difesa, e la fase che la designa, a rappresentare un grave problema per i nerazzurri.

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L’Atalanta non ha mollato mai, però gli errori individuali e di reparto della più quotata avversaria sono stati troppi e troppo gravi. L’inopinato 4-4 fa passare in second’ordine anche la straordinaria tripletta di Pio Esposito (la prima in serie A) e le eccellenti prestazioni di Barella e di Thuram. Altro appunto a Chivu. Non si capisce perché abbia insistito tanto per prendere Stones, Jones e Spence se l’unico a giocare titolare (e solo qualche volta, come ieri) è l’esterno. Jones, in verità, sarebbe stato meglio tenerlo in panchina".