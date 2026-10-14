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Il migliore in campo, secondo Tuttosport, in Inter-Bruges è stato Ange-Yoan Bonny: voto 6,5 per l'ex attaccante del Parma, entrato benissimo nel finale. Gli altri tre sufficienti sono Lautaro Martinez, Diouf e Sucic.

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"Il voto è la media tra il voto bello per la doppietta comunque importante e quello pessimo per essersi mangiato la rete che avrebbe dato il vantaggio all’Inter e probabilmente cambiato il corso alla partita", il commento al voto di Lautaro mentre Diouf "ci mette la buona volontà e una bella dose di corsa, i compagni lo seguono poco".

5,5 per Barella, Thuram e Pio Esposito mentre fioccano le insufficienze. 5 per Bastoni e Bisseck così come il subentrato Spence. Josep Martinez è da 4,5 ("Un altro errore decisivo in coabitazione con Akanji, ma comunque va detto che mette a segno almeno 4 parate determinanti per non peggiorare il risultato") ma in due hanno fatto pure peggio.

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I peggiori, infatti, sono Akanji e Zielinski, 4 per entrambi. "Continua il momento no: il pasticciaccio brutto in occasione del 2-1 è un’altra macchia sul suo inizio di stagione, cominciato in modo disastroso", il commento al voto per il difensore. "Un minuto da horror poco prima della mezzora, quando prima si fa rimontare da Vetlesen davanti a Sommer, poi sbaglia il tempo dell’intervento su Forbs che si invola verso Martinez in occasione del rigore - il resto del match è brutto uguale", quello di Zielinski.

PAGELLE INTER-BRUGES TUTTOSPORT

Martinez 4,5

Bisseck 5

Akanji 4

Bastoni 5

Diouf 6

Barella 5,5 (Bonny 6,5)

Calhanoglu 5 (Sucic 6)

Zielinski 4 (Stankovic sv)

Dimarco 5 (Spence 5)

Thuram 5,5 (Esposito 5,5)

Lautaro 6