L’Inter rimonta e ribalta la Fiorentina, a cavallo del recupero, spinta da un Thuram super e si riporta in testa a braccetto della Lazio.

All’indomani del successo per 2-1 dei nerazzurri, Tuttosport analizza la prestazione della squadra di Chivu con il consueto appuntamento con le pagelle.

Pagella Thuram

Il migliore dei nerazzurri è Thuram con un 8 in pagella (“In assenza di Lautaro, è lui “l’accendi-Inter”: nel primo tempo impegna due volte De Gea, nella ripresa trova il gol e conquista due rigori, di cui uno dato e uno no”).

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Pagella Carlos Augusto e Zielinski

Bene ancora Carlos Augusto, da 7 (“Nel primo tempo ha le gomme sgonfie. A inizio ripresa cambia marcia: dà subito una palla d’oro a Thuram e scheggia due traverse”), e Zielinski, che trasforma il rigore decisivo (“Il voto è tutto per il peso che aveva quel pallone sul rigore”).

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Inter, chi delude

C’è anche qualche insufficienza, tutte da 5,5: Provedel (“Esordio un po’ così: sul gol di Jimenez è infatti colpevolmente fuori posizione. Mette una pezza alla sua partita volando sul tiro a giro di Gnonto”), Calhanoglu (“Se l’Inter viaggia a scartamento ridotto è anche per demerito suo”), Mkhitaryan (“Soffre la fisicità di Ndour e combina poco. Sucic (33' st) 6.5 Con lui in campo, l’Inter cambia marcia”) ed Esposito (“Palloni giocabili ne arrivano pochi. Sul primo decente, con una gran frustata di testa costringe De Gea alla miglior parata del pomeriggio. Nella ripresa fatica ancora e viene giustamente sostituito”).