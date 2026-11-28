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Spunta un retroscena di mercato mai uscito prima su Francesco Pio Esposito e la sua permanenza all'Inter nell'estate 2025. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport: "Perché prima di ragionare su Varela (sì, il bomber del Monza), scegliere l’ex Preston e ancor prima Colombo, anche il Genoa: aveva bussato alla porta dell’Inter per chiedere cortesemente un prestito. A buon rendere, ben inteso, quindi secco. E il nome era precisamente Pio Esposito.

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Il balzo all’indietro va fatto di un’intera stagione e pure qualche mese, quando l’Inter affrontava il grande cambiamento in panchina da Inzaghi a Chivu e preparava il Mondiale per Club americano con una rosa un po’ azzoppata sul piano fisico ma soprattutto devastata su quello morale dopo la finale di Champions League persa contro il Psg. Un anno da protagonista in Serie A e la promessa scritta nero su bianco che Pio sarebbe tornato all’Inter più pronto.

Una formula tutto sommato anche gradita all’Inter, non fosse stato per… il Mondiale. Chivu, che Esposito lo ha visto crescere fin dalle giovanili, già all’epoca era ben consapevole del gioiello che si sarebbe trovato tra le mani. Così ha scelto di sfruttarlo, e il 94 nerazzurro non ha tremato. Il gol al River Plate ha acceso l’attenzione di tutti e confermato la decisione del tecnico nerazzurro: Pio non va da nessuna parte. Il Genoa ha accettato a malincuore, ma oggi il suo Hulk l’ha trovato in Osmajic".