VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

La candidatura di Pirlo per la panchina dell'Italia non trova il consenso dei quotidiani italiani. E come il Corriere della Sera anche La Stampa si chiede: "Cosa c’entra Andrea Pirlo? Calciatore leggendario, ma tecnico acerbo, una sola stagione in A alla Juventus - due trofei, certo, ma anche tante contraddizioni: la Champions acciuffata all’ultimo respiro per grazia ricevuta dal Verona vittorioso a Napoli -, poi il Fatih Karagümrük in Turchia, la Sampdoria in B, l’United Fc a Dubai in Seconda divisione", si legge sul giornale torinese.

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"Lui rivendica d’aver raggiunto ovunque gli obiettivi richiesti dalle società, gli oppositori ricordando esoneri e risoluzioni anticipate, ma il punto è un altro: serve un tecnico giovane o navigato? Una scommessa o una certezza? Nessuna preclusione né posizione: semplicemente Pirlo e Mancini alternativi nella short list fanno pensare che non ci sia chiarezza sul profilo migliore per risollevare l’Italia", conclude in merito il quotidiano.

(fonte: La Stampa)