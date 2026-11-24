Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha analizzato così il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter: "Avevano vinto tutte le grandi, quelle della zona-Champions, della zona-Coppe bis e perfino le più deludenti come Napoli e Juventus, peraltro segnando una valanga di gol, e tutti gli allenatori felici e contenti. L’Inter invece è saltata via dalla lista dei tre punti e alla fine in questa galleria di facce sorridenti è mancata proprio quella di Chivu, segnata dallo stress di una partita follemente bella soprattutto per l’Atalanta, che l’ha ripresa su rigore in pieno recupero. Quattro a quattro, l’Inter sempre in vantaggio di due gol e alla fine agguantata da una squadra che non ha pensato nemmeno per un istante di averla persa. Così le romane hanno allungato mentre Milan e Como si sono avvicinate, ma più dei riflessi sulla classifica a Chivu deve interessare un altro tipo di riflessi, quelli tardivi della sua difesa. Che ha preso 17 gol in 12 partite, un numero troppo pesante per chi punta allo scudetto.

Stramaccioni-Behrami, che lite: "Pio migliore al mondo come striker" - "Io non capisco la tua..."

L’Inter aveva l’ostacolo più complicato in questa giornata se vista dalla parte delle grandi e se non è riuscita a superarlo, come si poteva immaginare dopo la prima mezz’ora, è stato per merito dell’Atalanta quanto per demerito suo. Era entrata col piede giusto in questa partita, come era accaduto prima della sosta col Como, tanto per far capire che il tempo del risveglio dopo le labbrate era alle spalle. Aggressiva nella metà campo della Dea, ha giocato, costruito occasioni e segnato due gol in trenta minuti. Poi sono sopraggiunti i difetti. Il primo: troppo bellini in area bergamasca, un tocco, due, un passaggino, un colpetto, è mancata la stoccata. Il secondo: sul 2-0, prima flessione mentale, gol di Elmas e partita riaperta. Sul 3-1, seconda flessione e rete di De Ketelaere.

Sul 4-2 terza e doppia flessione con la doppietta del belga e il gol su rigore di Kessie. Completata così una serata che non andrà giù all’allenatore. Nel tentativo di riacciuffare il risultato la partita dell’Atalanta era inevitabilmente cambiata, lasciava spazi di cui Thuram si era impossessato con un paio di contropiedi fenomenali e soprattutto decisivi. Ma nemmeno in quei momenti l’Inter è stata davvero padrona. Sembrava esplodere di salute con un centravanti che sta vivendo il suo momento di grazia. Pio Esposito era passato da Chivu a Mancini e da Mancini a Chivu senza alterare il suo prodotto, i gol. Con la tripletta di ieri, fra Inter e Nazionale è arrivato a otto reti in cinque partite. Tocca una palla e la butta dentro. Intorno a lui stava giocando l’Inter dei momenti in cui niente le è vietato.

Getty Images

Fisicamente straripante, tecnicamente di livello superiore (non solo rispetto all’Atalanta) e poi convinta di quanto sta facendo. Mezz’ora. E poi? E poi su e giù, bene davanti, malissimo dietro, senza equilibrio, senza sentirsi certa della sua forza, oscillava da una parte all’altra del campo, in totale confusione quando doveva difendere. I cambi di Chivu non l’hanno aiutata, mentre quelli di Sarri hanno dato all’Atalanta la spinta decisiva per un’impresa. I complimenti, col punto, vanno all’Atalanta che ha messo la partita (dal 30' del primo tempo fino al recupero del secondo) sullo stesso terreno dei nerazzurri, ritmo, velocità, intensità, aggressività, il secondo tempo della Dea è stato da applausi, quello dell’Inter da incubo".