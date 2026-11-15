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Prosegue il testa a testa per la presidenza della Figc tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Ecco le ultime novità, riportate dal Corriere della Sera:

"La corsa alla presidenza federale è ufficialmente partita: ieri il segretario della Figc, Marco Brunelli, ha pubblicato sul sito della Federazione la nota con cui vengono ritenute ammissibili entrambe le candidature dei duellanti in competizione tra loro. Il count down in vista delle elezioni del 14 dicembre prossimo è scattato. Da oggi l’attuale commissario Giovanni Malagò e il senatore di Forza Italia, Adriano Galliani, dovranno iniziare la campagna elettorale per irrobustire il pacchetto di preferenze che ha portato alla loro candidatura. Come si legge nel documento, quella di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di serie A (ovvero accompagnata dall’accredito di almeno la metà più uno dei delegati assembleari della Lega di A), mentre la candidatura di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli atleti e dei tecnici (ovvero con l’aggiunta dell’accredito di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di giocatori e allenatori). Va da sé che Brunelli ha ritenuto valido per l’ex presidente del Coni il voto del Genoa che in questa competizione elettorale è diventato il pomo della discordia. Come è noto, prima l’ad Blazquez aveva espresso il sostegno per lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi, poi i liguri avevano inviato la revoca della preferenza accordandola attraverso il presidente Sucu a Malagò".

Cosa succederà ora? Da regolamento ci sono sette giorni a disposizione in cui i candidati o la Procura federale hanno facoltà di impugnare le candidature. Adriano Galliani farà ricorso? Non è scontato, anzi. Di certo al suo entourage ha confidato la perplessità per un regolamento elettorale che consente di cambiare idea in corsa e che costituisce un precedente pericoloso: forse, si chiede, se non sia auspicabile stabilire una norma chiara per il futuro.

Così è meglio concentrarsi sulle aree dove pescare voti considerando che nessuno dei due contendenti ha la maggioranza dei voti necessari per l’elezione. Il bacino dei Dilettanti (che pesano per il 34%) è il più ambito ma da oggi inizierà la ricerca della preferenza «porta a porta» anche in Lega Pro (vale il 12%) e nella B che conta per il 6%. Va da sé che nonostante i presidenti delle componenti succitate possano fornire alle associate linee di indirizzo poi nel segreto dell’urna ogni scenario sarà possibile. È evidente che con il rinnovo del sostegno a Malagò si aprirebbe un ciclo di almeno sei anni, considerando il prossimo biennio e verosimilmente anche il quadriennio successivo. Mentre Galliani, come si evince anche dal titolo del programma presentato («Uno sprint di due anni») ha un orizzonte di governo più limitato.

Insieme ai candidati per la presidenza federale è stato pubblicato anche l’elenco dei candidati al consiglio federale. Per la Lega di A si sono iscritti oltre agli uscenti Marotta, Chiellini e Campoccia anche Sticchi Damiani e Lotito che punta al ritorno sulla scena della politica sportiva. Per la Lega di B si è candidato Gozzi, per la Lega Pro Gallazzi. Per la Lnd (che elegge cinque consiglieri) ci sono i cinque uscenti Ortolano, Pedrazzini, Bazzerla, Fantazzini, Tambaro. In corsa per l’Assocalciatori Calcagno, Gama, Biondini e Bernardi, per gli allenatori oltre a Camolese e Citta anche la new-entry Lozzi.