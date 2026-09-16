"Come già accaduto per Sommer un anno fa, anche il successore dello svizzero, Josep Martinez, avrà confermata la fiducia nonostante le incertezze. La chance per Provedel arriverà più avanti nel tempo, non sabato all’Olimpico con la Roma. Sia per l’importanza della tappa in sé, sia per evitare che la scelta si trasformi in un’apparenza punitiva". Il quotidiano Il Giorno torna sulla vittoria con l'Udinese e sugli errori dell'Inter nel reparto di difesa e in porta. Josep Martinez è finito nel mirino per gli errori contro Real e Udinese.

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E il giornale parla della decisione di dare a Martinez chance da titolare dopo l'addio di Sommer: "La decisione sul reparto portieri è stata una delle chiavi dell’ultimo mercato estivo. Parte del budget sembrava infatti inizialmente destinata ai pali, con Vicario in cima alla lista. Non avendo disponibilità illimitate, dirigenza e allenatore hanno deciso di dare fiducia a Martinez, dopo due anni da “vice“. L’iberico aveva fatto bene quando chiamato in causa, ha messo un marchio importante sull’ultimo trionfo in Coppa Italia (soprattutto contro il Como in semifinale) e aveva già fatto intendere di voler lasciare Milano, nel caso in cui non avesse avuto la chance da titolare. I portieri da acquistare, quindi, sarebbero diventati due, di cui uno partito senza lasciare fondi in cassa (Sommer era in scadenza) e l’altro per il quale si sarebbe dovuto cercare un acquirente. Di qui la decisione di destinare i fondi per investire sugli altri reparti, quello degli esterni orfano di Dumfries, la difesa con altri due addii per fine contratto (De Vrij e Acerbi), senza considerare che non c’è più nemmeno Darmian, utilizzabile in entrambe le posizioni".

Inter, scelta da difendere

“Pepo“ Martinez è quindi una scelta da difendere, per coerenza con la direzione intrapresa in estate, almeno finché il campo non costringerà a virare su Provedel, alla cui esperienza ci si è rifatti proprio come possibile paracadute. È questa una soluzione a cui il tecnico non pensa ancora, fiducioso che la personalità già mostrata a Madrid dallo spagnolo (dopo la papera sul 2-0) possa farlo riemergere. Lunedì sera le scorie della serata di Coppa sembravano ancora ben presenti", conclude il quotidiano nazionale sul portiere nerazzurro.

(Fonte: QS)