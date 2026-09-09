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L'Inter fa, il Real vince. Lettura troppo semplicistica per il quotidiano Il Giornale: nell'articolo di oggi che racconta la gara così: "Quello dell'Inter nel primo tempo è un apparente dominio, per il possesso palla, la facilità di gioco, l'occupazione degli spazi e le occasioni da gol, ma altro non è che la conseguenza di come Mourinho sceglie di affrontare l'avversario, aspettandolo, dandogli le chiavi della sfida, lasciandogli il palleggio, convinto prima o poi di vincerla lo stesso. Un canovaccio già visto cento volte, che con fenomeni come quelli del Real basterà spesso per avere la meglio sul gioco altrui".

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L'Inter poi si fa due gol da sola e allora non c'è storia anche se c'è stata fino all'ultimo secondo. Perché la squadra di Chivu si butta in avanti, il Real spreca nei contropiedi e fa innervosire i tifosi, Carlos Augusto segna il due a uno. Chivu rimpiange, Mourinho si prende i tre punti. Una sconfitta che viene accostata alle ultime cinque in sei gare nel torneo europeo. Un trend da invertire.

"Il girone è lungo e alla fine anche una sconfitta come questa potrà rivelarsi utile all'autostima, perché è chiaro che Chivu si terrà strette e anzi metterà in vetrina le tante belle cose riuscite in questa arena difficile e prestigiosa, visto che quelle brutte sono più facilmente rimediabili di quanto non sarebbe stata una sconfitta senza gioco. A patto che quelli che oggi sono rimpianti, la prossima volta tornino medaglie", scrive Visnadi.

I migliori e i peggiori nell'Inter

Il giornale elegge due tra i migliori in campo nell'Inter e due tra i peggiori: "7 Lautaro: Prova da leader e giocatore di grande livello internazionale. Canta e porta la croce per aiutare i compagni a non affondare e ispira Carlos Augusto per le rete del 2-1. 6,5 Stones. Una roccia di nome e di fatto. Il suo ingresso al posto di Pavard aggiunge personalità e solidità al reparto difensivo. 4.5 a Jones: La grande delusione nerazzurra della gara. Chivu lo lancia dall'inzio, ma l'inglese conclude poco e pasticcia in occasione del vantaggio madridista. 4.5 Martinez. Al netto di 3-4 belle e spettacolari parate sulla sua pagella pesa in maniera determinante l'errore sesquipedale che regala il 2-0 a Valverde, di fatto condannando l'Inter alla sconfitta".

(Fonte: Il Giornale)