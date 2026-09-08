Si sfidano il portoghese e l'ex difensore che con l'Inter hanno vinto insieme la Champions nel 2010

Eva A. Provenzano

Un botta e risposta alla vigilia. Le certezze su un legame rimasto perché certe cose non le dimentichi manco volessi. Di fronte questa sera Real e Inter. E in panchina Mourinho e Chivu. Il destino li ha fatti incrociare all'Inter quando hanno vinto tutto e il tutto si è materializzato proprio a Madrid dove si incroceranno di nuovo questa sera. Di nuovo il destino. Questa volta uno contro l'altro. Entrambi in panchina.

real inter conferenza
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Si sono punzecchiati alla vigilia, ma tutto sommato Chivu ha speso parole al miele per l'allenatore più importante per lui: « Mourinho è bravissimo a integrarsi e a capire cosa serve. Si tratta di un vincente. Io cerco di non copiare nessuno, ma José è stato fondamentale per me, mi ha aiutato in una fase molto delicata e non lo dimenticherò mai». Sì, appunto. Neanche lo volesse. A Madrid l'Inter ci va senza Dimarco, il migliore della scorsa stagione e uomo assist nella partita contro il Napoli.

real inter chivu in conferenza con lautaro

"A proposito di punti fermi, Chivu schiera iltrio difensivo con Bisseck, Akanji e Bastoni, lo stesso che ha rimontato il Napoli. A centrocampo possibile esordio di Curtis Jones dal 1'con la maglia nerazzurra, erazzurra, mentre Calhanoglutorna dall'inizio. Sulla fascia destra si scalda Luis Henrique, a sinistra Carlos (Dimarco non convocato per precauzione), mentre in attacco la ThuLa è pronta a sfidare la difesa delle Merengues", scrive Libero sulla formazione probabile dei nerazzurri.

Inter senza Dimarco

Mourinho preoccupato per gli squalificati: Guler, Camavinga e Bernardo Silva. «Chi ha fatto il calendario delle partite forse era italiano», ha detto. Ma Dimarco a questa Inter serve eccome, è un giocatore fondamentale. Chivu ci passa sopra. Mourinho invece si lamenta delle sue assenze. " Fa impressione ascoltare il pianterello del portoghese che comunque schiererà Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius e Mbappé", fa notare il quotidiano italiano. Titani. Il gruppo è l'arma dell'Inter.

(Fonte: Libero)

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