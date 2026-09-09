Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real i voti più alti in pagella, secondo il quotidiano La Repubblica sono di Lautaro, Carlos Augusto - che ha segnato il gol del due a uno - e Diouf. Il primo si merita sette perché in pratica non molla mai. "Nessuno gli mette in mezzo la palla giusta, ne trova una lui per il brasiliano che segna. Partita di grinta e sacrificio".

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Il terzino, che Chivu ha dovuto schierare da esterno perché non aveva Dimarco, ha meritato lo stesso voto perché è suo il gol nerazzurro che ha accorciato le distanze. Ma soprattutto perché se l'è cavata alla grande contro Vinicius.

Un altro dei migliori in campo, secondo lo stesso quotidiano, è Diouf. 6.5 per il francese: "Costringe subito Courtois ad una parata non banale. Il migliore dell'Inter per tutto il primo tempo, ma nel secondo tempo finisce la benzina". Voti decisamente più bassi in mezzo al campo con il 5.5 per Barella: "Ritmi di pensiero dilatati. Quando finalmente decide cosa fare, la palla non c'è più". Stesso voto di Jones che perde il pallone che vale il primo gol del Real. Poi fa meglio ma è tardi. 6 per Calhanoglu che fatica a ragionare con la solita lucidità ma non va mai fuori di giri. A Pavard 5.5 per una grande chiusura su Vinicius in apertura, ma poi è il primo a perdere sicurezza. Quando entra Stones la difesa si registra.

L'ex Inter

Nel Real Madrid c'era da titolare Dumfries, ex nerazzurro. 5 per lui che prima dell'inizio della gara abbraccia i suoi compagni ma si fa sfuggire Carlos Augusto e non lo trattiene in occasione del gol dell'Inter. 5 al suo amico Thuram: "Troppo lontano dalla porta per essere pericoloso e anche quando si avventura in area riesce a fare poco".

(Fonte: La Repubblica)