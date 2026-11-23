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L’Inter non va oltre il pari a Bergamo contro un’Atalanta che La Repubblica definisce “pasticciona ma indistruttibile”.

Il quotidiano si sofferma anche sui nerazzurri di Cristian Chivu:

“La notte pazza di Bergamo cambia la classifica, con la Lazio sola in vetta a 32 e la Roma seconda 30, davanti a un'Inter capace di dominare per un tempo, ma autolesionista nel lasciarsi scappare una partita che sembrava chiusa e scivolare così al terzo posto”.

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Non è bastata la tripletta di Pio Esposito, a cui si è aggiunto il rigore trasformato da Sucic.

Illusione Chivu e tour de force

La Repubblica aggiunge:

“Chivu si era illuso di potersi permettere un turnover ragionato, facendo riposare per oltre un'ora Lautaro, recuperato dall'infortunio ma troppo prezioso per rischiarlo dall'inizio: da qui a Natale i campioni d'Italia dovranno giocare altre otto partite, fra Champions, Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Un tour de force che potrebbe essere ancora più duro dopo questo pareggio che sa di sconfitta”.

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Paradosso Inter

“Festeggia quindi l'Atalanta, che pure non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite di Serie A contro l'Inter. I nerazzurri milanesi hanno vinto sette delle ultime nove gare di campionato, eppure escono dal campo a testa bassa. Paradossi apparenti di una partita senza logica e per questo divertentissima, a patto di non giudicarla dalla qualità delle difese”.