Senza Lautaro, ci pensa Marcus Thuram. Il francese ‘ruba’ l’esultanza al Toro e trascina l’Inter nella rimonta per 2-1 sulla Fiorentina a San Siro.

“Un passaggio di consegne, almeno per una domenica: stavolta è stato il francese a salvare l'Inter - scrive La Repubblica - contro una Fiorentina tosta che era passata in vantaggio con Jimenez, prima mettendo in porta la palla dell'1-1 e poi procurandosi il rigore che Zielinski ha trasformato al 98', per il 2-1 finale, forse anche grazie ai compagni, che prima del fischio hanno protetto il dischetto, per evitare che gli avversari potessero guastarlo coi tacchetti”.

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"L'Inter aspetta un ceffone per svegliarsi"

“Due gol nel recupero, per ribaltare una partita che sembrava persa e permettere alla squadra di Chivu di restare in testa alla Serie A con la Lazio. Un'altra rimonta, l'ennesima di una stagione in cui i nerazzurri sembrano avere bisogno di andare sotto per ritrovarsi. È già la quinta volta in otto giornate di campionato che l'Inter recupera una situazione di svantaggio. Contro Napoli, Udinese, Bologna e Fiorentina sono arrivate quattro vittorie, mentre all'Olimpico, contro la Roma, la rimonta si è fermata al pareggio. Sono 13 i punti conquistati in rincorsa, su 22 totali. E in tre occasioni l'impresa è stata ancora più complicata: contro Napoli e Udinese, a San Siro, l'Inter ha ribaltato uno 0-2, mentre all'Olimpico ha recuperato due reti di scarto. Una squadra che segna tanto, 23 gol finora, ma che spesso aspetta di prendere un ceffone, o anche un paio, per svegliarsi”.

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Rimonta Inter come un thriller

“La rimonta è stata l'epilogo thriller di una partita cominciata a ritmo da dopolavoro, che l'Inter ha presto cominciato a comandare” aggiunge il quotidiano.

“Dopo il novantesimo, l'Inter si è ricordata della parte in commedia che questa stagione le sta riservando: due gol, San Siro impazzito e un'altra vittoria in una partita che sembrava persa”.