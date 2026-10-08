VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

La Serie A riparte. Dopo tre settimane ai box e quattro partite di Nations League in tredici giorni, torna il campionato.

“L’ultima volta che era stato frenato — al Mondiale in Qatar del 2022, tra metà novembre e l'inizio di gennaio — gli equilibri non erano rimasti immutati - ricorda La Repubblica -. Anzi. Sono stati più di 100 i giocatori della serie A impegnati in Nations League, 197 in totale quelli convocati dalle nazionali tra qualificazioni alla Coppa d'Africa, amichevoli internazionali e selezioni giovanili”.

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L’Inter e la sosta

“Pio Esposito è invece diventato il centravanti della Nazionale (ha segnato due gol), la punta «alla Toni» su cui Mancini sta costruendo l'Italia che verrà: non male come credenziali per ripresentarsi da Chivu (che riavrà pure Çalhanoglu) e giocarsi spazio e minuti con Lautaro, Thuram (l'unica punta rimasta alla Pinetina) e Bonny”.

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Il parere degli esperti

"Quindi adesso come si riparte? «I giocatori andranno divisi in due gruppi tra chi è andato in nazionale e chi no. La sosta ha interrotto il ritmo degli allenamenti. Chi ha giocato di più, andrà controllato e gestito con attenzione soprattutto nelle prime partite», spiega Ferretto Ferretti, preparatore atletico con un passato tra Napoli, Atalanta e Torino.

I rischi non sono legati solo ai minuti giocati, ma anche alle ripetute trasferte e ai voli transoceanici: «Si parla di atleti d'élite, ma tante gare in poco tempo mettono a dura prova il fisico. Quando si va in sovraccarico, si rischia l'infortunio. Andranno preservati».