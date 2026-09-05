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C'è subito il Napoli sul cammino dell'Inter di Cristian Chivu in Serie A. I nerazzurri ospitano la squadra di Allegri questo pomeriggio al Meazza, prima di tuffarsi subito nel debutto stagionale in Champions League contro il Real Madrid di Mourinho. Qui il focus da Repubblica:

Getty Images

"Martedì la trasferta a Madrid contro il Real per Cristian Chivu, il giorno dopo il debutto al Maradona con l'Arsenal per Massimiliano Allegri. Ma il calendario del campionato non fa sconti all'Inter e al Napoli, la cui marcia di avvicinamento all'Europa passa dall'anticipo pomeridiano di inizio settembre a San Siro, dove si ritrovano subito di fronte le grandi avversarie delle ultime due stagioni.

Uno scudetto vinto e un secondo posto a testa, grazie a una rivalità che sta lasciando alla concorrenza solo le briciole. Il duopolio è stato però già messo alla prova dal calcio d'agosto e ha convinto di più la partenza dei nerazzurri, che hanno onorato il titolo tricolore battendo Monza e Cagliari e sfruttando bene il plus della continuità tecnica in panchina".