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Inter e Milan proseguono con l'iter per il nuovo stadio. Presto il progetto verrà presentato al pubblico, si spera che le tempistiche verranno rispettate in modo da partecipare all'Europeo nel 2032.

"In cento anni di onorato servizio il caro vecchio San Siro ha conosciuto l’arte dell’attesa: ha saputo aspettare gol, trionfi, coppe e poi concerti, spettacoli d’arte varia, oltre il 90’ perfino un’Olimpiade. Cosa sarà, allora, quest’ultimo mese, o al massimo 40 giorni, prima che venga svelato il bozzetto dell’impianto che sarà: l’evento ad hoc sarà tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, intanto negli studi di Foster+Partners e Manica continuano a perfezionare il disegno e a lavorare alla presentazione. Si tratta dello stesso studio di eccellenza che ha realizzato il nuovo Wembley di Londra in Inghilterra: stadio mitologico e naturale fonte di ispirazione, ma dagli spifferi gli architetti avrebbero mantenuto dettagli del vecchio Meazza. Finora l’Inter e il Milan, proprietari dell’impianto dallo scorso novembre, hanno comunicato la capienza futura, 71.500 posti di cui oltre 13mila “premium”, ma non hanno ancora mostrato alla città l’aspetto dello stadio. Sarà un momento dall’altissimo valore simbolico, agli occhi di tifosi e cittadini servirà a dare sostanza a ciò che ancora pare solo un’idea", scrive La Gazzetta dello Sport.

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Le tempistiche

"La scadenza degli Europei, organizzati dall’Italia in partnership con la Turchia, impone un cronoprogramma rigidissimo e, visti i tempi stretti, ogni minimo rallentamento porterebbe alla beffa storica di una manifestazione di questo livello senza Milano sulla mappa.giusto un anno prima del torneo, come da rigidi paletti Uefa. Per arrivarci, comune e regione hanno concordato di. La macchina è, dunque, in moto già da un po’, da quando la società Stadio San Siro Spa ha presentato il Piano Attuativo il 16 marzo e il comune ne ha avviato l’istruttoria più la valutazione ambientale strategica. Seguiranno l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica, la valutazione d’impatto ambientale di competenza regionale e la Conferenza dei servizi. Tutti gli interventi sono ovviamente collegati: lo spostamento del tunnel Patroclo alla costruzione del nuovo stadio e, solo in seguito, la demolizione (parziale) del Meazza".

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Lavori

"Qualcosa, intanto, è già cambiato attorno allo stadio e nerazzurri e rossoneri se ne sono accorti una volta tornati a casa dopo l’estate: hanno capito che sarà meglio usare la metro perché, più passa il tempo, piùA giugno è stata abbattuta la biglietteria Sud, residuo per nostalgici di Italia ’90: è un intervento preliminare nell’area, propedeutico al cantiere vero e proprio. Nel frattempo, il Meazza continuerà a ospitare Inter e Milan mentre sorgerà il suo successore accanto: secondo i calcoli del club il nuovo San Siro varrà la vertigine di 2 miliardi e 149 milioni. Resta il passaggio obbligato davanti al Tar per la grandinata di ricorsi dei comitati - nelle prossime settimane è attesa la sentenza - ma Milan e Inter, RedBird e Oaktree, non hanno intenzione di abbassare la velocità di crociera", aggiunge Gazzetta.