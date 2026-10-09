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NUOVO STADIO

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GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

Dopo il pronunciamento del Tar che ha ritenuto inammissibili i ricorsi verso il nuovo stadio, Inter e Milan possono procedere con l'iter per la costruzione del nuovo impianto. Tutti i passaggi, i costi e le tempistiche secondo La Gazzetta dello Sport:

"La roadmap verso il nuovo San Siro è costellata anche di investimenti corposi. Inter e Milan, nel progetto, infatti, non badano a spese, mettendo nero su bianco un costo totale del piano pari a 2,3 miliardi di euro. Una cifra monstre, che comprende non solo il nuovo impianto (da 71.500 posti) ma anche le opere che lo circonderanno, oltre alle spese amministrative e burocratiche legate ai lavori. Come quelle, ad esempio, per gli architetti di Foster + Partners e Manica, che il prossimo 29 ottobre sveleranno il primo rendering di come sarà il San Siro 2.0.

Il primo vero assegno è stato staccato nel novembre scorso, con l’acquisto dell’attuale Meazza e delle aree limitrofe per 175 milioni di euro (al netto di alcune detrazioni), mentre diverse spese sono già state sostenute (tra consulenti, spese legali e architetti si parla di decine di milioni), ma il grosso arriverà da qui in poi, con l’accelerazione attesa nei prossimi mesi. La bocciatura dei ricorsi da parte del Tar sembra aver ridato vigore ai piani dei club, anche perché c’è da correre per rientrare nelle stringenti tempistiche fissate dalla Uefa per poter ospitare gli Europei 2032. In un progetto di tale portata, sono pochi gli esborsi che vengono sostenuti interamente in un unico momento. Ma si può provare comunque a capire quali saranno i prossimi passaggi verso la prima pietra e quanto costeranno. Detto del costo dell’acquisto, nei prossimi mesi dovrebbe arrivare a compimento tutto il procedimento burocratico legato al progetto, tra nuovo piano di fattibilità, piano attuativo e via libera della Conferenza dei Servizi. Negli ultimi dati depositati, le società stimano i costi della progettazione addirittura a 99 milioni di euro complessivi.

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