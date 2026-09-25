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Inter e Milan fanno registrare sempre un grande afflusso di tifosi al Meazza. I numeri non tradiscono e vedono i due club nelle prime posizioni in Europa per affluenza allo stadio.

"Lo stadio più pieno d’Europa, l’unico a ospitare due top club. Old Trafford è davanti a tutti per spettatori in campionato, il Bernabeu è in testa considerando anche coppe nazionali ed europee. Ma San Siro si riempie ogni settimana, una per l’Inter, l’altra per il Milan. Nella classifica degli spettatori in campionato, il Milan è secondo e l’Inter terza. Nel ranking totale, compresi tutti i tornei, nerazzurri al terzo posto e rossoneri al dodicesimo (ma senza coppe). Benissimo anche la Roma. La Serie A è stabile, con quasi undici milioni e mezzo di spettatori nel 2025-26 (-2%). Invece Premier, Liga e Bundesliga crescono", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"Comanda naturalmente la Premier con 15,8 milioni di spettatori (+3%). Seguono Bundesliga con 13 (+10%) e Liga con 11,8 (+3%). Serie A quarta, 11,4 (-2%). Per la verità sarebbe quinta perché, come ogni anno, si conferma l’incredibile risultato della Championship, la B inglese, a 12,2 milioni, a un passo dalla Bundesliga. Anche la B tedesca, con 8,7 milioni, supera la A francese (8,4). Tradotte in media spettatori per squadra, le cifre dei campionati si leggono anche così: Bundesliga 42.300 (campionato a 18 squadre, quindi 2 gare in meno), Premier 41.600, Liga 30.900, Serie A 30.100. La Francia è quinta con 27.500, quindi l’Olanda a 20mila. Impressionante la statistica delle serie minori professionistiche inglesi: oltre 26 milioni nel ‘25-26. Bene anche l’Italia, terza con 9,3 milioni (+11%), un’inversione di tendenza rispetto alla A".

"Quasi inevitabile che al comando della classifica per club sia una squadra di Premier. Il Manchester United ha ospitato 1,405 milioni di spettatori, primo in Europa. Il bello per l’Italia viene dopo: Milan 2° con 1,394 e Inter 3° con 1,387, in pratica San Siro è una festa continua settimanale. Le due milanesi precedono Borussia (1,383), Real (1,359) e Bayern (1,275). Roma ottava con 1,174. Per dovere di precisione, le tedesche hanno due partite in meno (17 contro 19), quindi per media-partita sarebbero ai primi due posti. Il Milan riempie il 97% e l’Inter il 96%, mentre la Roma è all’87%. Solo Borussia, Bayern, Arsenal e West Ham occupano il 100% dei posti".

"Aggiungendo tutte le coppe (nazionali ed europee) la classifica cambia. Il Real vola in testa con 1,891 milioni (oltre mezzo milione in Champions). Seguono il Borussia, l’Inter e il Bayern con 1,866: il Westfalenstadion ha avuto 59 spettatori in più di San Siro nerazzurro e 930 più dell’Allianz di Monaco. Quinto il Liverpool (1,746). La Roma è la prima fuori dalla Top 10 con 1,539, davanti al Milan (12°) con 1,519 ma senza coppe: altrimenti sarebbe entrato tra le prime cinque. San Siro fa ancora miracoli", aggiunge il quotidiano.