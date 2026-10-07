Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Giornata importante quella di ieri per la questione stadio. Il Tar ha giudicato inammissibili i 5 ricorsi che avevano presentato i cittadini, così Inter e Milan possono andare avanti col nuovo impianto.

"Come prevedibile, non arrivano commenti ufficiali dopo le bocciature del Tar, ma la soddisfazione bipartisan è palpabile. Certo, il cronoprogramma è fitto, lungo e le insidie non sono finite, ma paradossalmente è proprio la consapevolezza di avere nero su bianco in modo definito tutti i prossimi passi a trasmettere fiducia alle due società. Perché se c’è una cosa che Milan e Inter in particolare condividono, è la convinzione che ci siano presupposti e requisiti per tagliare il traguardo in tempo utile. Anche se non mancheranno altri nodi".

Getty Images

"Le gradite notizie dal Tar della Lombardia planano nelle rispettive sedi proprio a ridosso di un fondamentale traguardo volante: entro fine mese è infatti attesa la presentazione del progetto del nuovo stadio, affidato agli studi di Foster+Partners e Manica - le cose note: 71.500 posti, di cui oltre 13 mila premium in un’area con uffici, alberghi, spazi commerciali e tanto verde -, che svelerà tutti i dettagli di un impianto destinato a imprimere una forte accelerazione ai ricavi dei club".