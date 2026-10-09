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Finalmente Djed Spence è a disposizione di Chivu. Dopo l'arrivo ad agosto, l'esterno inglese ha dovuto recuperare da un fastidio e rimettersi al passo dei compagni. Col Parma la prima con la maglia nerazzurra.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "C’è voluto tempo e pazienza per tirare via la ruggine fisica che aveva addosso dall’estate americana, lunghe sedute di allenamento in solitaria e poi l’ingresso in gruppo durante la sosta. Insomma, una partenza nerazzurra a singhiozzo, lontana dalle attese di tutti, ma ora arriva il primo passo ufficiale nella nuova vita: mancava soltanto la convocazione e accadrà per la sfida contro il Parma di domani, con ampie possibilità di giocare i primi minuti interisti proprio a San Siro. Almeno questo è il piano di Cristian Chivu al netto dell’andamento del match: mandandolo in campo, almeno per una porzione di partita, l’allenatore esaudirebbe il desiderio di 70mila curiosi".

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"L’Inter ha scoperto Djed nell’ultimo mese e mezzo, ma l’inglese si svelerà davvero agli occhi nerazzurri da qui in avanti: farà finalmente sventolare le treccine sulle due fasce di Chivu e tutto sarà osservato dalla giusta prospettiva, quella del campo. Intanto, si è capito perché a Genova lo chiamavano bonariamente “chill guy”, ragazzo tranquillo, vista l’abitudine positiva a non prendersi troppo sul serio. Adesso quella “chillness”, leggerezza che sa di relax, va adeguata al rigore di una big europea come l’Inter. Il passaggio non è così banale: ad Appiano hanno lavorato su questo aspetto, hanno iniziato a martellare con successo nella testa oltre che nel fisico, e puntano a vedere i risultati in campo".

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"L’investimento parla da sé, l’Inter nutre alte aspettative: 35 milioni bonus compresi e contratto fino al 2031, qui il club si gioca un pezzo di futuro. I nerazzurri lo hanno comprato per la capacità di duellare e per le accelerazioni bipartisan, a destra ma all’occorrenza anche a sinistra. Da quando è arrivato Djed, però, è cambiato più di qualcosa nelle fasce di Chivu: su quello che in teoria sarebbe il suo lato d’elezione, il tecnico ha pescato il jolly Diouf a piede invertito e, disattenzioni difensive a parte, il mancino francese ha mostrato numeri interessanti. Senza contare lo scalpitante (ed efficientissimo) Carlos Augusto alle spalle dell’azzurro. Ci sarebbe pure Luis Henrique, che ha buone chance di prendersi la destra nerazzurra almeno contro il Parma. In questo quadro si infila come una freccia Spence, che ha ostentato voglia di Inter anche in pubblico: prima un “soon”, presto, pubblicato maliziosamente dallo spogliatoio di Appiano, poi un “I’m coming”, sto arrivando, sotto un post del club per il ritorno in gruppo del 28 settembre", chiude il quotidiano.