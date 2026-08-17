"Un destro alla Lautaro per lasciare il segno al debutto con la maglia dell'Inter. Un mese fa salutava il Mondiale con l'Inghilterrain semifinale, a Ferragosto è tornato in campo a Bari e ha deciso l'amichevole dei nerazzurri contro gli spagnoli del Betis Siviglia". Così il quotidiano Il Giornale parla di John Stones, il difensore che è arrivato a Milano a costo zero dopo un'esperienza decennale al Manchester City.

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"Stones ha iniziato l'avventura in nerazzurro con il progetto, pensato insieme al tecnico Chivu (difensore di livello come lui da calciatore) non per essere spremuto per cinquanta partite ma per essere gestito e utilizzato nei momenti più opportuni della stagione", si legge a proposito del calciatore inglese.

E più in generale sulla condizione della squadra nerazzurra ai blocchi di partenza del campionato il quotidiano scrive: "A cinque giorni dal debutto con il Monza, l'allenatore dell'Inter può sorridere: ottima condizione fisica del gruppo e grande profondità della rosa. E davanti già un Esposito in palla (cinque gol nel precampionato) e contro il Betis spesso fulcro del gioco", scrive in generale sulla condizione della squadra nerazzurra il quotidiano che ha un giudizio assai diverso da chi parla di un attacco ancora da registrare.

(Fonte: Il Giornale)