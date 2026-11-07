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Un’ultima curva pericolosa, prima della sosta per le nazionali. L’Inter chiude il tour de force con la sfida di San Siro contro il Como di Cesc Fabregas, reduce dal successo per 9-1 sul campo del Lens in Champions League.

I nerazzurri concludono con il match contro i lariani il ciclo di ferro e si proiettano già alla ripresa, quando - come sottolinea il Corriere dello Sport - Chivu “conta di avere tutta la rosa al completo per schiacciare il piede sull'acceleratore”.

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L’INFORTUNIO DI LAUTARO

INTER, TRE RIENTRI

“A complicare le cose nell’ultimo mese è stato non solo il calendario così fitto, ma anche l’indisponibilità di alcune pedine chiave. Su tutti capitan Lautaro, fermo dal 15 ottobre, che sfrutterà la pausa per le nazionali per smaltire ogni fastidio e recuperare un po’ di brillantezza fisica. Il capitano dovrebbe rivedersi in campo tra due settimane, alla ripresa contro l’Atalanta, o al massimo qualche giorno dopo contro lo Stoccarda in Champions”.“Sono già qualche passo avanti invece sia Jones sia Stones, in odore di convocazione per la sfida contro i lariani, mentre è atteso anche il rientro di Luis Henrique per avere un’alternativa in più sulle fasce. Di fatto si tratta di una serie di rientri che riguarderanno tutti i reparti, permettendo all’allenatore di gestire meglio il turnover a fronte di impegni così ravvicinati”.

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NIENTE CALCOLI

"In quest’ultimo filotto nonostante le diverse assenza, l’Inter ha cominciato a raddrizzare la classifica nella fase campionato di Champions e rimane a un passo dal vertice in Serie A, nonostante le ultime due sconfitte maturate in entrambe le competizioni contro Bruges e Milan. Qualche passo falso fa parte del percorso, a maggior ragione se quello di domani contro il Como sarà l’ultimo big match in campionato prima delle sfide contro Lazio e Juve a inizio 2027. Diverso il discorso in Europa, dove restano ancora quattro partite, ma due saranno sfide di cartello contro Borussia Dortmund e Liverpool contro cui cercare preziosi punti qualificazione per la fase successiva. Per i calcoli c’è tempo” conclude il quotidiano.