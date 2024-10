Libero – I Thuram in Inter-Juve: loro famiglia è una rivoluzione in Serie A

Già nella scorsa stagione Marcus era andato bene, ma quest'anno ha iniziato con 8 gol e tre assist in 10 presenze totali per un gol in media ogni 90 minuti. "In campionato l’Inter se non è Thuram-dipendente, poco ci manca dato che ha messo lo zampino nel 59% delle reti, senza considerare il fondamentale lavoro senza pallone in sinergia con Lautaro e i compagni. Un lavoro che permette all’Inter di consolidare il possesso ma anche di allungarsi in profondità e, da quest’anno, di riempire meglio l’area di rigore. È lì che Marcus sta

Dall'altro lato il fratello che ha 23 anni e si sta inserendo quest'anno nel progetto tutto nuovo della Juve dopo essere arrivato in estate dal Nizza. Si parla in questo articolo di lui come di un giocatore che non dà l'impressione di non essere ancora consapevole delle sue potenzialità e di quanto forte possa diventare come centrocampista. Specie con Thiago Motta che in quel ruolo ha giocato. E pure nell'Inter. Nella squadra nerazzurra Marcus sarà titolare mentre Khephren - che ha giocato da titolare in Champions dopo il forfait di Douglas Luiz nel riscaldamento - partirà in panchina. In casa Inter recuperato Asllani e c'è il dubbio: "Il suo rientro permette a Inzaghi la possibilità di ragionare sulla mediana: dentro lui, di nuovo Barella con Frattesi (problema ai denti ieri ma nulla di grave) titolare o via all’esperimento Zielinski?".