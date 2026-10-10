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Protagonista con l'Inter, comprimario con la Francia: è la situazione attuale di Marcus Thuram, che con la maglia della sua Nazionale non è mari riuscito ad avere il rendimento mostrato in nerazzurro. Le cose rischiano di mettersi ancora peggio per lui: il neo ct Zidane ha scelto di non convocarlo per le recenti gare di Nations League, facendogli così perdere ulteriori posizioni nelle gerarchie dell'attacco transalpino.

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Per rilanciarsi, Thuram deve continuare a fare bene con l'Inter, come ribadisce il Corriere dello Sport: "L'era Zidane, come ct della selezione transalpina, è cominciata con l'esclusione dell'attaccante dell'Inter. È stata una scelta pesante. Ma forse è figlia del fatto che, in nazionale, Thuram abbia sempre fatto fatica. Emblematici in questo senso i suoi numeri: 35 presenze e solo 3 centri. Vero che, all'inizio, era un esterno offensivo. Ma già prima di trasferirsi all'Inter, nella sua ultima stagione al Borussia Moenchengladbach, Thuram aveva avviato la sua trasformazione in punta pura. Il processo di cambiamento si è consolidato da tempo. E in nerazzurro si è rivelato vincente, mentre nella Francia ancora non ha dato i suoi frutti.

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L'unica strada per riprendersi un posto in nazionale, allora, è dare il meglio con il club. E Tikus lo sta facendo: il suo bottino, infatti, in 5 uscite stagionali, è di 2 gol e di 2 assist. E sono stati tutti pesanti: la rete del temporaneo 2-2 con il Napoli, quella del 3-2 con l'Udinese, che ha determinato il sorpasso, preceduta dal passaggio vincente per Barella per il 2-2, infine l'assist a Lautaro per l’inizio della rimonta sulla Roma".