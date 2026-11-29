La gara contro il Genoa è finita 4-0, ma era iniziata con due parate di Ivan Provedel. Di lui il quotidiano Il Giorno, nell'articolo dedicato alla partita di San Siro, scrive: "Il classe 1994 di Pordenone risponde con due colpi di reni decisivi su Osmajic (tre reti nelle ultime tre gare) quando il risultato è ancora sullo 0-0. Una dichiarazione d’intenti colma di personalità in un San Siro che mai perdona incertezze, un ballottaggio che torna d’attualità ora che l’ex Lazio ha portato argomenti credibili. Certamente, una ricchezza di rosa che oggi, in Serie A, nessuno ha".

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"Come la capacità di metabolizzare gli errori. 4-0 il finale, quinto clean sheet nelle ultime sette gare, gli avvii da incubo che si sono fermati al malandrino derby col Milan. Gli ingredienti migliori per affrontare un finale d’anno chiave nella corsa Scudetto e, soprattutto, alle prime otto posizioni in Champions League. Dove, certo, ora servirebbe il migliore Marcus Thuram. Così dominante in Serie A, ancora a secco in Europa. Per poco?", conclude il quotidiano.

(Fonte: QS)