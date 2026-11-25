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Hakan Calhanoglu rimarrà fuori dai giochi per circa un mese. Si capirà più avanti se riuscirà a esserci per la finale di Supercoppa contro la Lazio in programma il 22 dicembre al Meazza, ma non è l'unico tema ovviamente legato al turco. L'altro, sempre da risolvere senza andare troppo in là, è il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. I due temi potrebbero anche essere legati secondo TuttoSport:

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"Ciak, si gira. Ma dietro la macchina da presa non c’è nessuno. È una sfida nella sfida per Cristian Chivu, che oggi schiererà in campo l’Inter con lo Stoccarda senza il suo regista titolare e privo anche di quello che, nei fatti più che nella costruzione della rosa, ne è il vice. I dolori del (non più tanto) giovane Hakan Calhanoglu rispediscono di nuovo nell’infermeria il turco, dopo gli esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

È il secondo infortunio muscolare in stagione per il playmaker nerazzurro, il tredicesimo in assoluto negli ultimi due anni: il bilancio di partite saltate - stasera saliranno a 35 negli ultimi 24 mesi, ma il conto è destinato a salire da qui a fine anno - avrà anche ripercussioni sulla trattativa per il rinnovo. Non necessariamente negative: se la tenuta fisica è uno dei dubbi della dirigenza, può rappresentare una leva per spingere Hakan ad accettare una proposta inferiore all’ingaggio attuale in partenza, con l'obiettivo di arrivarci tramite le prestazioni in campo".