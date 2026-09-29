VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

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L’Italia batte la Turchia 4-1 a Bursa e conquista i primi tre punti della seconda gestione Mancini e di questa edizione della Nations League.

Dopo la sconfitta all’Olimpico contro il Belgio, gli Azzurri si rialzano e grazie a un primo tempo eccellente portano a casa l’intera posta in palio.

Tuttosport ha analizzato le prestazioni dei calciatori dell’Italia.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Turchia-Italia, le pagelle degli interisti

Bastoni 7: “Miglior modo di mettersi alle spalle Zenica non c’era: torna a segna subito, con gran controllo del corpo e movimento da centravanti”.

P. Esposito 8: “Prestazione da centravanti vero, moderno, funzionale per la squadra: sponde, assist, giocate di prima, difesa del pallone. E anche un gol che spezza le gambe alle velleità turche di rimonta, il sesto sigillo personale in azzurro. Una trasformazione rispetto alla serata di Roma con il Belgio”.

Getty Images

La pagella di Mancini

Ct. Mancini 7.5: “Scelta coraggiosa che può sembrare anche folle quella di cambiare otto giocatori di movimento rispetto al Belgio. Alla fine aveva ragione lui. E si può ancora crescere: infatti il ct si infuria quando l’Italia rischia di prendere il secondo gol, poi annullato per fuorigioco. Ma un successo del genere, anche con sofferenza finale, è una gran risposta alle critiche”.