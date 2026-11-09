Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Vittoria netta dell'Inter ieri sera contro il Como: dominio nerazzurro a San Siro, con la squadra di Cristian Chivu che sembra aver switchato dopo il derby perso. Lo sottolinea oggi anche Tuttosport: "Vista l’Inter strapazzare in quel modo il Como, la sensazione è che si stia ripetendo quanto vissuto una stagione fa e che il clic nell’Inter sia scattato dopo il ko nel derby.

Getty Images

L’anno scorso il punto di svolta fu il 3-1 di Napoli (25 ottobre): pure allora ci fu un confronto nello spogliatoio come accaduto dopo la sfida persa con il Milan e il risultato furono nove vittorie e un ko nelle successive dieci giornate di campionato in cui l’Inter mostrò una solidità difensiva mai vista nelle prime gare giocate.

Getty

Lo stesso è accaduto a Rotterdam e con il Como: vero è che - soprattutto in Serie A - l’Inter ha quasi sempre vinto (come dimostrano i 4 punti in più rispetto alla scorsa stagione), ma c’è modo e modo di farlo e nelle due gare seguite al derby perso la stessa squadra che non azzeccava mai l’approccio alla partita ha segnato due gol nei primi tempi e ha chiuso senza subire reti, il che deve preoccupare e non poco gli avversari, perché dopo la sosta tornerà Lautaro Martinez e si capirà (finalmente) cosa possono aggiungere all’ingranaggio gli acquisti estivi di Stones e Jones. E, alla luce dell’impatto che ha avuto per dinamismo e intensità Spence, pure in questo caso qualche preoccupazione dovrebbe averla chi punta a strappare lo scudetto dalle maglie nerazzurre".