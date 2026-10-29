L'Inter vince 2-0 al Penzo di Venezia nella nona giornata di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu conquistano la vittoria nel finale, riagganciando la Lazio (vittoriosa 6-2 a Reggio Emila contro il Sassuolo) in vetta alla classifica.

All'indomani del match, sull'edizione odierna di Tuttosport tiene banco la moviola e in particolare il primo gol dei nerazzurri, giudicato irregolare dal quotidiano.

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Tuttosport: “Gol Inter da annullare”

“Sempre Thuram con una gran giocata ha propiziato lo sfortunatissimo autogol di Moreno, il cui tocco ha messo fuori tempo Filip Stankovic: rete che però era da annullare per l’evidente fallo di Carlos Augusto su Sohm a inizio azione. Pairetto ha lasciato correre (sbagliando) e il Var ancora una volta non ha corretto un chiaro errore arbitrale”.