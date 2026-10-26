Il quotidiano torna sul contatto Viery-Thuram in Inter-Fiorentina: “L’arbitro indica il dischetto, poi ci ripensa. Incomprensibile che il VAR non sia intervenuto”
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L'Inter vince contro la Fiorentina per 2-1 a San Siro nel lunch match ma non si placano le polemiche.
I nerazzurri l’hanno ribaltata grazie all’uno-due confezionato da Thuram e Diouf con la stoccata decisiva di Tikus (a segno per la settima partita casalinga consecutiva), quindi grazie al rigore segnato da Zielinski, dopo la trattenuta di Valdepenas su Thuram fischiata da Mariani.
Tuttosport si concentra sul mancato rigore concesso dall'arbitro Mariani e dal VAR Fabbri per il contatto Viery-Thuram.
Rigore solare non dato all’Inter“Va messo il punto esclamativo sul rigore solare non dato all’Inter da Mariani per una scarpata di Viery a Thuram: a lasciare basiti il fatto che l’arbitro prima abbia indicato il dischetto, poi ci abbia (incomprensibilmente) ripensato senza che il Var intervenisse per correggerlo”.
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