Il Corriere dello Sport boccia la direzione di Venezia-Inter e punta il dito anche contro Camplone. Nel mirino soprattutto il contatto Carlos Augusto-Sohm sull’azione dello 0-1
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Il Corriere dello Sport boccia la prestazione dell’arbitro Pairetto in occasione di Venezia-Inter. Per il quotidiano la prova del direttore di gara è da 5:
“Piena di errori e di pasticci la partita di Pairetto. Per dire, un arbitro (internazionale, eh?) che si dimentica di fare l’annuncio dopo la rete annullata per offside di Lauberbach, meriterebbe di restare a casa. Invece, vedrete, il cerchio magico colpirà ancora. Grave l’errore sul contatto Carlos Augusto-Sohm sulla rete dello 0-1”.
Venezia-Inter, moviola CdS
“Carlos Augusto piomba su Sohm, fianco e gamba sinistra sul destro dell’avver-sario. Avesse pure sfiorato il pallone, lo stesso resta lì: Pairetto fa proseguire, il VAR (figuriamoci) muto, ormai si arbitra a piacimento”.
Gli altri episodi
“Non parliamo di quella del fallo, ma della tolleranza all’errore del SAOT (3-5 cm): il fuorigioco di Lauberbach è davvero una questione di millimetri, oltre a Carlos Augusto. Appena più netto quello di Adams (oltre Bastoni) servito da Yeboah”.
“Contatto Bisseck su Lauberbach: possibile che Pairetto abbia valutato la poca intensità dell’interven-to, in testa anche l’episodio su Sucic, e fa proseguire”.
“Sucic giù in area del Venezia, contatto (e non un calcio) sul piede destro da parte di Helgason, tocco che sembra leggero per gli standard attuali. Non si fischiano i falli veri... Il fuorigioco dello stesso Sucic, oltre Mazzocchi sul tocco del pallone da parte di Diouf, toglie tutti d’impaccio”.
Venezia-Inter, bocciato anche il VAR
5 in pagella anche per il VAR Camplone. “Pauroso, così non serve” è il commento del Corriere dello Sport.
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