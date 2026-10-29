Il Corriere dello Sport boccia la direzione di Venezia-Inter e punta il dito anche contro Camplone. Nel mirino soprattutto il contatto Carlos Augusto-Sohm sull’azione dello 0-1

Alessandro De Felice
image (48)

GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

Il Corriere dello Sport boccia la prestazione dell’arbitro Pairetto in occasione di Venezia-Inter. Per il quotidiano la prova del direttore di gara è da 5:

“Piena di errori e di pasticci la partita di Pairetto. Per dire, un arbitro (internazionale, eh?) che si dimentica di fare l’annuncio dopo la rete annullata per offside di Lauberbach, meriterebbe di restare a casa. Invece, vedrete, il cerchio magico colpirà ancora. Grave l’errore sul contatto Carlos Augusto-Sohm sulla rete dello 0-1”.

Pairetto
Getty Images

Venezia-Inter, moviola CdS

“Carlos Augusto piomba su Sohm, fianco e gamba sinistra sul destro dell’avver-sario. Avesse pure sfiorato il pallone, lo stesso resta lì: Pairetto fa proseguire, il VAR (figuriamoci) muto, ormai si arbitra a piacimento”.

sucic a terra venezia inter (1)

Gli altri episodi

“Non parliamo di quella del fallo, ma della tolleranza all’errore del SAOT (3-5 cm): il fuorigioco di Lauberbach è davvero una questione di millimetri, oltre a Carlos Augusto. Appena più netto quello di Adams (oltre Bastoni) servito da Yeboah”.

“Contatto Bisseck su Lauberbach: possibile che Pairetto abbia valutato la poca intensità dell’interven-to, in testa anche l’episodio su Sucic, e fa proseguire”.

fuorigioco di braccio venezia inter

“Sucic giù in area del Venezia, contatto (e non un calcio) sul piede destro da parte di Helgason, tocco che sembra leggero per gli standard attuali. Non si fischiano i falli veri... Il fuorigioco dello stesso Sucic, oltre Mazzocchi sul tocco del pallone da parte di Diouf, toglie tutti d’impaccio”.

Venezia-Inter, bocciato anche il VAR

5 in pagella anche per il VAR Camplone. “Pauroso, così non serve” è il commento del Corriere dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti