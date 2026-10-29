GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

L’Inter vince 2-0 al Penzo di Venezia e si riporta in vetta alla classifica di Serie A, in coabitazione con la Lazio, con 25 punti in 9 giornate. All’indomani del successo dei nerazzurri, il Corriere dello Sport analizza le prestazioni dei singoli.

Venezia-Inter, i migliori

Provedel 7,5: “Seconda di fila con conseguente chance per rifarsi dopo la mezza indecisione sul gol di Jimenez. Tiene a galla i suoi con un miracolo su Lauberbach e un ottimo intervento su Adams”.

Calhanoglu 6,5: “La personalità del turco aiuta tanto ad alzare il ritmo nella ripresa".

Thuram 7: “Costretto agli straordinari nonostante l’enorme dispendio di energie nelle ultime partite. Una delle sue classiche sgasate ha propiziato il primo autogol avversario”.

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Venezia-Inter, i bocciati

Bisseck 5: “Sbanda per tutto il primo tempo nella sua metà campo e non accompagna mai come dovrebbe l’azione”.

A. Stankovic 5: “Aveva sicuramente immaginato una prima da titolare in nerazzurro con maggiori soddisfazioni personali sotto gli occhi di papà Dejan, invece fatica a trovare tempo e spazio per guidare la manovra. Avrà modo di rifarsi”.

Dimarco 5: “Ancora lontano dal livello dell’anno scorso. Chissà se l’aria frizzantina del derby in arrivo lo aiuterà a ritrovare lo smalto migliore”.

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Venezia-Inter, la pagella di Chivu

Chivu 6: “Cambia cinque pedine rispetto alla Fiorentina e si rende subito conto che la ricetta non è quella giusta. La porta a casa con la scossa dei cambi e un pizzico abbondante di fortuna”.