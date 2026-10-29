GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

L’Inter vince 2-0 al Penzo di Venezia e si riporta in vetta alla classifica di Serie A, in coabitazione con la Lazio, con 25 punti in 9 giornate.

All’indomani del successo dei nerazzurri, Tuttosport analizza le prestazioni dei singoli.

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Venezia-Inter, i migliori

Provedel 7.5: “Quasi nomen omen, perché è provvidenziale con i suoi interventi sulla punizione deviata di Kike Perez e su Lauerbach, ma anche su Busio nel finale”.

Carlos Augusto 6.5: “Com’è o come non è il suo nome salta sempre fuori tra quelli decisivi: la spizzata di testa che causa il 2-0 è opera sua”.

Diouf 6.5: “È uno dei pochi interisti a riuscire ad aprire la (molto) arcigna difesa del Venezia”.

Thuram 6.5: “Il primo gol dell’Inter nasce da una sua iniziativa, ma per tutta la gara era comunque stato il più pericoloso”.

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Venezia-Inter, i bocciati

A. Stankovic 5: “Si giocava una fiche importante, visto che non era mai partito titolare, ma combina poco. Calhanoglu (20’ st) 6 La sua esperienza si fa sentire sempre”.

Bonny 5: “Consigli cinematografici per attaccanti interisti: far vedere a Bonny Rocky III, quando Apollo Creed tira fuori a Stallone gli occhi della tigre, perché la mollezza con la quale Angi si muove in area proprio non va bene”.

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Venezia-Inter, la pagella di Chivu

Chivu 6.5: “Partenza in campionato da record nonostante ora l’Inter sembri avere un filo di fatica: il derby dirà”.