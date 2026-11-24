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VISNADI

Intervenuto sull'edizione odierna de il Giornale, Gianni Visnadi, giornalista, ha analizzato così il 4-4 dell'Inter contro l'Atalanta:

"Succede quello che non ti aspetti, perché nessuno è perfetto, nemmeno l'Inter che prima della sosta aveva dato una lezione a Fabregas e al Como e invece riparte con un flop che fa rumore. Avanti prima 3-1 e poi 4-2, la squadra di Chivu si fa rimontare dall'Atalanta. Finisce 4-4, sono tanti e gol e ancora di più le emozioni. Divertente, sì. Bella, no. Amara per Chivu, che è il primo responsabile di un pareggio sanguinante, una vittoria gettata via. Sul 3-1 ha pensato che la partita con l'Atalanta fosse finita e ha cominciato a pensare a quella con lo Stoccarda. Così i cambi, che stravolgono la squadra, cominciando dall'assetto difensivo".

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