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Dopo il pareggio con l'Atalanta, l'Inter torna a pensare alla Champions League. Chivu ha qualche problema a centrocampo e deve risolvere il problema della fase difensiva.

Come analizza Gianni Visnadi sul Giornale: "Non c'è Calhanoglu, stiramento ai famigerati muscoli flessori della coscia destra. Ne avrà per un mese e tornerà direttamente nel 2027. Manca sempre Zielinski, che sta pagando il rischio corso con la Polo-nia, per cui in regia dovrebbe andare Sucic, visto che Stankovic jr anche a Bergamo è sembrato troppo timido, a essere generosi. Lautaro riparte dalla panchina, Pio e Thuram danno più garanzie, in questo momento non solo fisiche".

"In difesa il balletto del centrale stavolta dovrebbe ricadere su Akanji, la rotazione è continua, fra lo svizzero, Bastoni e Bisseck. Chivu non ha ancora trovato la soluzione giusta, ma il continuo cambiare certo non aiuta. L'impressione è che si sia lasciato un buco nella costruzione della squadra, chi l'avrebbe mai detto che l'Inter avrebbe rimpianto persino l'ultimo Acerbi. In panchina Stones, l'inglese fragile. Rimedi a gennaio? Chivu nega («abbiamo due giocatori per ruolo, la rosa è competitiva»), uno come Romero (finito all'Atletico per 40 milioni) sarebbe servito. L'Inter ne ha spesi 35 per Jones, sono scelte".