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Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha analizzato così la vittoria di ieri dell'Inter sul campo del Bologna: "Quasi tutti, sbagliando, dicono e scrivono che l’Inter ha una squadra da scudetto. Sì, sbagliano. Perché l’Inter non ha una, ma due squadre da scudetto: quelli che si accomodano a turno in panchina sarebbero infatti i più credibili avversari dei titolari. E la fotografia è tutta nel terzo gol nerazzurro: quattro subentrati — Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Bonny — hanno rovesciato il campo con tre passaggi e chiuso la sfida di Bologna. L’ennesima prova di forza di un gruppo che stenta in Champions ma in campionato sembra non conoscere ostacoli.

Se non quelli che superficialmente mette sul proprio cammino per poi abbatterli con una furia incontenibile.

QUI LE PAGELLE DI BOLOGNA-INTER

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Anche ieri un errore individuale ha causato lo svantaggio — una storia che si ripete — per poi costruirci sopra l’ennesima rimonta. E se anche stavolta è andata bene, anzi benissimo, bisogna capire perché tutto questo succede così frequentemente e cosa bisogna fare per crescere a livello internazionale. Magari con la consapevolezza che la Champions impone di mantenere la stessa intensità e concentrazione per novanta minuti e quando vai sotto la strada si fa molto più faticosa. Certo è che i diciannove punti su ventuno raccontano di una squadra — anzi due, come dicevamo — a cui basta accendere i motori per marcare la sua superiorità, dopo aver timbrato il pareggio con una prodezza di Thuram allo scadere di un primo tempo in cui si era visto un bel Bologna.

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Che ha pagato poi atleticamente ed è andato in piena sofferenza quando Chivu ha messo dentro forze fresche e ha anche assistito all’incomunicabilità del nuovo corso che stavolta ha colpito Doveri e Var. Può anche starci di lasciare maggiore autonomia alle decisioni di campo, ma quando un possibile fallo da rigore viene trasformato in un’ammonizione per simulazione inesistente a Thuram — certificando una svista — non sarebbe il caso di permettere all’arbitro di poter valutare come tutti (dallo stesso Var agli spettatori) con l’ausilio della tecnologia, magari anche per restare della propria opinione? Forse è il caso di farlo alla luce di quello che è successo ieri, sfruttando la comoda scia di un episodio che non ha inciso sul risultato finale. Altrimenti sai che polemiche".