Il direttore del Corriere dello Sport in un editoriale ha commentato la scelta della FIGC di assumere sulla panchina della Nazionale l'ex allenatore di Napoli e Milan

16 giugno 2025

"Non so se - come dice Bufffon - Gattusosia la miglior scelta possibile. E mi sfugge il motivo per cui il presidente Gravina abbia parlato di “progetto”, prima che del candidato, quando l’unico progetto possibile resta l’approdo ai Mondiali. Non ne individuo altri perché non ci sono". Così Ivan Zazzaroni, in un editoriale dedicato al nuovo ct della Nazionale italiana.

Il direttore del Corriere dello Sport continua riferendosi alla rosa a disposizione del neo allenatore azzurro: "Per l’amore che nutro per la Nazionale posso solo augurarmi che Rino ci porti finalmente là dove manchiamo dal 2014, sfruttando al meglio la linearità delle sue scelte e le qualità temperamentali che l’hanno reso “Ringhio”. Non potrà disporre, proprio come Spalletti, di materiale di primo livello - il nostro unico fuoriclasse è Donnarumma che si accompagna ad altri cinque o sei ottimi giocatori, Barella, Bastoni, Dimarco, Tonali, Calafiori e Chiesa -, ma non è che la concorrenza presenti chissà chi e chissà cosa. Spagna, Argentina, Francia e Portogallo le sole decisamente superiori".

I limiti Il giornalista parla anche dei limiti che ci sono in Italia e si sofferma sull'impiego dei tanti stranieri nel nostro campionato che nell'ultima stagione ha toccato il 68.47%. "Se non si interverrà sul “tetto alle rose”, quel 70% diventerà 75 e poi 80. Poiché si considera formato in Italia o nel club, indipendentemente dalla nazionalità, qualsiasi giovane che risulti tesserato per 3 anni dai 15 ai 21, immaginate con il combinato tra trasferimenti internazionali, procure e plusvalenze quanto potrà incidere in futuro un selezionatore della Nazionale", scrive ancora.

Operazione Legend — Zazzaroni parla anche in particolare di due cose, la mancata chiamata a Cannavaro che nel 2006 ha vinto anche il Pallone d'Oro oltre il Mondiale insieme alla Nazionale di Lippi. E poi di Montolivo che a proposito di Gattuso ha detto: "Non gode della mia stima" e apriti cielo.

"PS 1. Per questa Operazione Legend sono stati chiamati tanti campioni del 2006, nessuno ha però pensato di fare una telefonata a chi in quell’occasione vinse il Pallone d’oro, uno che da qualche tempo s’è messo a fare (bene) l’allenatore. Una Under non si nega a nessuno: non sarà che Cannavaro fa paura? E, se sì, a chi e perché?

PS 2. Vergognosa la shitstorm su Riccardo Montolivo, reo di aver detto pubblicamente la sua su Rino: il giudizio era strettamente personale e evidentemente non confutabile. L’offesa all’autore è la meno civile e la più schifosa delle reazioni", il commento del direttore.

(Fonte: Corriere dello Sport)