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Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri, tecnico del Napoli, è tornato così sulla squalifica di due giornate e sulla presunta frase rivolta alla Roma dopo la sfida di sabato sera.

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"C'è poco da dire, tanto ormai è successa. Posso solo dire che stamani ho deciso di rinunciare al ricorso, perché non si sa mai: magari invece di due ne prendo quattro... Fermiamoci a due, non si sa quello che può succedere.

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Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma il non aver vinto dopo una buona partita. Tutto il resto sono tutte chiacchiere: come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma è condizionale. Facciamoci una risata sopra, dispiace non essere in panchina domani".