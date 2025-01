"Col Barcellona è la prima volta nella storia. Una sfida che serve per misurare quanto possiamo essere competitivi". Alla vigilia dell'ultima giornata della prima fase di Champions League, Gian Piero Gasperini sottolinea l'importanza del match per l'Atalanta: "Tra le big è la più bella da vedere e quella con più capacità realizzative. Una partita che può darci la misura di quanto il nostro modo di giocare possa dare fastidio - spiega il tecnico dallo stadio di Montjuic -. Solo vincendo possiamo andare direttamente agli ottavi ma è il prestigio a renderla una gara importante per Bergamo, per l'Atalanta e per me".