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Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa, al triplice fischio di Atalanta-Inter, arrivano anche le parole di . Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

«Ãˆ vero abbiamo subito troppi gol, ma avevamo giÃ parlato molto tra di noi dei miglioramenti che dovevamo fare come squadra. Venivamo da due partite consecutive senza subire gol e invece questa sera ne abbiamo incassati quattro. Avremmo potuto subirne anche molti di piÃ¹. Per questo domani dovremo analizzare tutto con calma, capire cosa ha funzionato e cosa invece non Ã¨ andato bene.

Ma una cosa Ã¨ certa: quando giochi nellâ€™Inter non puoi permetterti di subire quattro gol. Dovremo migliorare come squadra nelle prossime partiteÂ».

«SÃ¬, sicuramente lo Stoccarda Ã¨ un club particolare per me, perchÃ© quando ero al Lille avevo bisogno di cambiare aria e lo Stoccarda si Ã¨ fatto avanti.

Sono arrivato in Germania quando la squadra giocava in seconda divisione e sono stato accolto benissimo. Hanno un pubblico straordinario e lÃ¬ si vive davvero come in una famiglia.

Sono ancora in contatto con alcune persone dello staff, dai fisioterapisti al mio vecchio traduttore.

Ãˆ chiaro che sarÃ qualcosa di speciale per me, ma adesso gioco nellâ€™Inter e voglio vincere contro lo StoccardaÂ».

Le tante occasioni concesse agli avversari su calcio piazzato.

«No, no, Ã¨ vero che abbiamo concesso davvero tantissime occasioni, sia sui calci piazzati sia durante le normali azioni di gioco.

Sono situazioni che dovremo rivedere domani attraverso lâ€™analisi video. Ne parleremo tutti insieme per capire dove abbiamo sbagliato e per migliorare nelle prossime partiteÂ».